Российский Су-35 перехватил самолет Польши над Черным морем

Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, сообщило министерство обороны Румынии 6 мая, осудив "агрессивное поведение" Москвы.

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По данным ведомства, инцидент произошел накануне, когда L410 Turbolet польской пограничной полиции вместе с румынской пограничной полицией проводил патрулирование в международном воздушном пространстве над Черным морем под эгидой пограничной службы ЕС Frontex. 6 мая примерно в 13.20 по местному времени (совпадает с московским) в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии он был перехвачен российским Су-35.

"Агрессивные и опасные маневры", неоднократно выполняемые российским истребителем в непосредственной близости от польского самолета, вызвали "высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им", говорится в сообщении.

В связи с действиями российских пилотов Объединенный центр воздушных операций НАТО в Торрехоне привел в состояние тревоги два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета ВВС Испании, но их вмешательство не потребовалось. Польский самолет сумел выровняться "после первоначальной потери высоты", вызванной маневрами Су-35, и приземлился в аэропорту имени Михаила Когэлничану примерно в 13.50. Никто из членов польского экипажа не пострадал, указало Минобороны.

Отмечается, что "этот инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода Российской Федерации в Черном море". Румынские власти находятся в контакте с Frontex и властями Польши для прояснения всех обстоятельств инцидента. Согласно их утверждению, "агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против безоружного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо".

Москва пока никак не комментировала эту информацию.