Российский удар по Днепру: спасательная операция завершена, власти говорят о 45 погибших

В Днепре завершилась продолжавшаяся с вечера 14 января поисково-спасательная операция на месте разрушенного российской ракетой жилого дома. По данным главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, в результате удара погибли 45 человек, в том числе шестеро детей.

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Глава украинской полиции Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 13:30 17 января удалось спасти 39 человек, из них шестеро детей. Травмы получили 79 человек, в том числе 16 детей. Без вести пропавшими по-прежнему считаются 20 человек, из которых 4 — дети.

По данным Клименко, 15 тел все еще не опознаны, пятеро детей остались сиротами.

Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 пострадавших.

С 15 января в Днепре объявлен трехдневный траур по жертвам удара. Резниченко опубликовал в своем телеграм-канале фотографии цветов и детских игрушек, которые жители города несут к разрушенному дому.

Удар по девятиэтажному дому, расположенному на набережной Днепра, был нанесен днем в субботу, 14 января, во время очередного массированного обстрела Украины российскими войсками. В результате попадания ракеты Х-22 была полностью разрушена одна из секций многоэтажки.

В пострадавшем подъезде было 72 квартиры, в которых зарегистрированы почти 200 человек. Всего в 16-подъездном доме — около 1700 жителей.

Ракета ударила в выходной день, когда многие жители были дома.

По информации военных экспертов, использованная при ударе ракета Х-22 предназначена для уничтожения крупных надводных целей в открытом море. Если такие ракеты применяют по наземным объектам, они отличаются чрезвычайно низкой точностью, но при этом огромной разрушающей силой: вес боевой части Х-22 составляет почти тонну.

Командование украинских ВВС, а также военные эксперты отметили, что имеющиеся в распоряжении Украины средства ПВО не способны перехватывать ракеты такого типа.

Российское министерство обороны заявило, что ракетный удар 14 января был нанесен "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики".

Через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом представитель украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3. "Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют "убийцей авианосцев", предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди", — сказал он в телеэфире.

Россия уже применяла X-22 при обстрелах Украины. "Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге", — сообщил Игнат.