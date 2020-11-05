Российский вирусолог объяснил, почему некоторые заражаются коронавирусом повторно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что уровень иммунного ответа на коронавирус нового типа может показать вероятность повторного заражения COVID-19. Об этом пишет "Газета.ру".

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"Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно", — сказал Альтштейн.

Специалист отметил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но это случается "гораздо реже, чем первичное заболевание". Однако человек, который переболел коронавирусом "должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек", указал Альтштейн.

По его словам, повторная инфекция в редких случаях может протекать тяжелее, чем первичная.

Эксперт добавил, что вопрос тяжести протекания повторного заболевания в настоящее время пока изучен недостаточно.

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