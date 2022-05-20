Российскую делегацию не позовут в Хиросиму на 77-ю годовщину атомной бомбардировки
Foto: AFP/Scanpix

Такое решение мэрия Хиросимы приняла после консультаций с правительством Японии, сообщает РИА Новости.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приглашение на церемонию памяти жертв 6 августа также не получат послы России и Беларуси.

"Это [памятная церемония] повод призвать к миру, но если от других стран последуют протесты, то будет уже не до молитв. Когда ситуация улучшится, приглашения будут посланы", — цитирует агентство представителя мэрии Хиросимы.

Всего на церемонии ожидается 3,5 тысяч гостей. Обычно, на церемонию приглашают глав государств, у которых есть ядерное оружие, и официальных представителей от всех остальных стран.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания