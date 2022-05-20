Российскую делегацию не позовут в Хиросиму на 77-ю годовщину атомной бомбардировки

Такое решение мэрия Хиросимы приняла после консультаций с правительством Японии, сообщает РИА Новости.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Приглашение на церемонию памяти жертв 6 августа также не получат послы России и Беларуси.

"Это [памятная церемония] повод призвать к миру, но если от других стран последуют протесты, то будет уже не до молитв. Когда ситуация улучшится, приглашения будут посланы", — цитирует агентство представителя мэрии Хиросимы.

Всего на церемонии ожидается 3,5 тысяч гостей. Обычно, на церемонию приглашают глав государств, у которых есть ядерное оружие, и официальных представителей от всех остальных стран.