Россия аккредитовала первого дипломата от талибов
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Первый дипломат нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным террористическим движением "Талибан", аккредитован в России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, дипломат прибыл в Москву еще в феврале, сообщает портал "Радио Свобода".

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На встрече стран-соседей Афганистана Лавров отметил, что новой администрации талибов "в целом удается справляться с держанием государства на плаву". По мнению главы МИД России, главной проблемой для признания правительства талибов является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане, считает Лавров.

Талибы пришли к власти в Афганистане в начале августа 2021 года и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию. Однако российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.

В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. В ноябре государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.

17 марта Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.

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