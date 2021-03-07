Россия анонсировала два совместных военных учения с Беларусью
Foto: Reuters/Scanpix

Россия анонсировала проведение в марте двух совместных тактических военных учений с Беларусью. В них примут участие ВВС России и силы специальных операций белорусской армии, сообщило министерство обороны России в пресс-релизе, обнародованном в воскресенье, 7 марта.

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Согласно сообщению, первое в текущем году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне "Поливно" в Ульяновской области, оно посвящено миротворческой тематике. Прибытие белорусских военных ожидается 9 марта, а активная фаза учения пройдет в период с 16 по 19 марта.

В нем будет задействовано с российской стороны более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, а от белорусской - более 80 военнослужащих. Кроме того, в учении будут участвовать 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Учения в Минской области

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области будет проходить совместное белорусско-российское тактическое учение. Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От России в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, а от Беларуси - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

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Deutsche Welle

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