Россия будет рассчитываться по госдолгу, используя схему оплаты газа в рублях “в обратном порядке”

По словам главы Минфина РФ, это позволит минимизировать участие западной инфраструктуры в процессе. Недавно США отозвали лицензию, позволявшую американским инвесторам получать платежи по российским государственным облигациям.

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Для получения платежа по российским еврооблигациям инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты. О введении такой системы рассказал в интервью "Ведомостям" министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — пояснил Силуанов. Министр также уточнил, что с помощью этого механизма можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру и используя вместо нее российскую.

24 мая Министерство финансов США объявило, что не продлит лицензию, которая позволяет России производить выплаты по государственным облигациям. Ближайшие платежи должны пройти 23-24 июня. Если их не удастся провести, в конце июля Россию может ждать формальный дефолт.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные" страны должны оплачивать поставки российского газа в рублях, открыв для этого счета в "Газпромбанке". В середине мая вице-премьер Александр Новак утверждал, что около половины компаний, которые закупают газ у "Газпрома", присоединились к этой схеме. Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались это делать, после чего поставки были прекращены.