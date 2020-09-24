Россия дала Германии десять дней на ответы по делу Навального

Москва направила представителю ФРГ при ОЗХО ноту с требованием предоставить материалы по отравлению Навального в течение 10 дней. Берлин заявил, что Навальный был отравлен в России ядом "Новичок".

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Россия потребовала от Германии в течение десяти дней дать ей ответы по поводу имеющихся у ФРГ доказательств, которые подтверждают отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок". Постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило соответствующую ноту германскому постпредству, говорится в пресс-релизе российского постпредства при ОЗХО, распространенном в четверг, 24 сентября.

В сообщении, в частности, отмечается, что Россия просит Германию передать ей "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы", взятые у Навального, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В документе подчеркивается, что в зависимости от ответа Германии Россия будет "решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на изложенные в Конвенции возможности".

"Мы также рассчитываем на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п. 2 ст. VII КЗХО", — указывается в пресс-релизе российского постпредства при ОЗХО.

Отравление Алексея Навального

Правительство ФРГ после исследования, проведенного в спецлаборатории бундесвера, объявило, что Навальный, без всякого сомнения, был отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок". Москва отрицает, что имеет какое бы то ни было отношение к отравлению Навального и обвиняет Германию в отказе от сотрудничества с российскими следователями.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале сентября заявила, что правительство России должно ответить на очень серьезные вопросы. Берлин также подключил к делу ОЗХО, поскольку, с его точки зрения, речь здесь идет не о конфликте между Германией и Россией, а о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

В середине сентября эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что результаты проведенных в ФРГ анализов не могут быть обнародованы в полном объеме по соображениям безопасности. Правительство ФРГ не может раскрыть эти данные, поскольку российские спецслужбы только и ждут этого, чтобы выяснить, какие методы применяют немецкие специалисты при анализах, пояснил он.