Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр"

В Черном море по состоянию на 5 сентября на боевом дежурстве находятся два российских носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 16 ракет. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет "Калибр", — отметили военные.

Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК Юг призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.