Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр"
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В Черном море по состоянию на 5 сентября на боевом дежурстве находятся два российских носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 16 ракет. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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"Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет "Калибр", — отметили военные.

Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК Юг призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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