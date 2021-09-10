Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021". Европейских наблюдателей к ним не допустили

С сегодняшнего дня по 16 сентября пройдут общие военные учения России и Беларуси "Запад-2021", сообщило Министерство обороны Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ссылаясь на имеющуюся в распоряжении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE), Минобороны сообщало, что численность участвующего в учениях персонала превышает 13 000 человек, хотя официально были заявлены данные о меньшем количестве участников. Это, в свою очередь, освобождает наблюдателей OSCE от доступа к учениям.

Как отмечает Deutsche Welle, военные учения пройдут на четырех полигонах в Беларуси и девяти в России. Сообщается, что в целом в них примут участие до 200 000 человек, около 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей и не более 760 единиц боевой техники.

На данный момент отсутствует информация о целях учений и фактическом размере подразделений. Напряженность в межгосударственных отношениях усугубляет и тот факт, что в прошлых учениях разыгрывались недружественные сценарии.

Министр обороны Артис Пабрикс (AP!) уже в начале августа признал, что использованные в геополитических целях мигранты могут быть составляющей планирования военных учений "Запад-2021".

Несмотря на то, что учения пройдут с 10 по 16 сентября, фактически они начались раньше, признал Пабрикс.