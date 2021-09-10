Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021". Европейских наблюдателей к ним не допустили
Foto: AFP/Scanpix

С сегодняшнего дня по 16 сентября пройдут общие военные учения России и Беларуси "Запад-2021", сообщило Министерство обороны Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ссылаясь на имеющуюся в распоряжении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE), Минобороны сообщало, что численность участвующего в учениях персонала превышает 13 000 человек, хотя официально были заявлены данные о меньшем количестве участников. Это, в свою очередь, освобождает наблюдателей OSCE от доступа к учениям.

Как отмечает Deutsche Welle, военные учения пройдут на четырех полигонах в Беларуси и девяти в России. Сообщается, что в целом в них примут участие до 200 000 человек, около 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей и не более 760 единиц боевой техники.

На данный момент отсутствует информация о целях учений и фактическом размере подразделений. Напряженность в межгосударственных отношениях усугубляет и тот факт, что в прошлых учениях разыгрывались недружественные сценарии.

Министр обороны Артис Пабрикс (AP!) уже в начале августа признал, что использованные в геополитических целях мигранты могут быть составляющей планирования военных учений "Запад-2021".

Несмотря на то, что учения пройдут с 10 по 16 сентября, фактически они начались раньше, признал Пабрикс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Министерство обороны Артис Пабрикс Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Снова в школу!