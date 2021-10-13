Россия и ЕС проведут консультации по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации

Эксперты Минздрава РФ и представители Евросоюза проработают параметры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в ходе ряда консультаций, сообщила в среду пресс-служба министерства.

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"Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении Минздрава РФ.

В пресс-службе напомнили, что запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи документы уже были направлены в представительство ЕС в сентябре.

"Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся", - добавили в Минздраве РФ.