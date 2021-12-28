Россия и США обсудят конфликт в Украине и вопросы безопасности 10 января

Представители США и России 10 января планируют обсудить конфликт в Украине, а также контроль над ядерными вооружениями. Затем, через два дня запланированы переговоры между РФ и НАТО, а 13 января - консультации между Россией и ОБСЕ. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили информационные агентства AFP и Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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В то же время РИА "Новости" сообщает со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о недовольстве Москвы темами переговоров, озвученными из Вашингтона. "Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", — заявил Рябков. По его словам, "обсуждать нужно конкретные проекты, которые представила Россия".

Напряженность между Россией и Западом в связи с конфликтом в Украине в последнее время серьезно возросла. Москва обвиняет Вашингтон и Брюссель в провоцировании Киева на разжигание военного конфликта в Донбассе, где с 2014 года идет война между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией. США и их европейские союзники, в свою очередь, констатируют массированное наращивание российских войск у украинских границ и подозревают Москву в подготовке вторжения в соседнюю страну.

Москва требует гарантий и пугает последствиями отказа

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин в ультимативном порядке потребовал от стран Запада "немедленных гарантии безопасности". Ранее МИД России опубликовал на своем сайте проекты договоров с США и НАТО, которые, в частности, предполагают не только отказ от дальнейшего расширения НАТО и вступления Украины в ее состав, но и предложение не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО. Альянсу также предложено отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии" и не развертывать ракеты средней и меньшей дальности на позициях, с которых они могут поражать территорию Россию.

От Вашингтона Москва требует не размещать вооружения и военных там, где это будет воспринято как угроза национальной безопасности России, воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны. Кроме того, США не должны развертывать ядерное оружие за пределами собственной страны, демонтировать уже развернутое оружие и ликвидировать соответствующую инфраструктуру.

При этом президент России, отмечает агентство "Интерфакс", отказался что-либо обещать НАТО в обмен на предоставление требуемых гарантий. "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу", — заявил Путин.

Он также предостерег США и НАТО от отказа от предложений Москвы. В эфире телеканала "Россия 1" 26 декабря на вопрос, что в таком случае может предпринять Россия, Путин заявил: "Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".