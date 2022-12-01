Россия и Украина в четвертый раз за две недели обменялись военнопленными
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министерство обороны РФ сообщило, что "в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих".

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Военных самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — сообщили в министерстве.

Ранее об обмене с Украиной сообщил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин. По его словам, в частности, из плена вернутся 12 бойцов ДНР и восемь бойцов ЛНР.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии украинских военнослужащих, вернувшихся из плена в результате очередного обмена с Россией. "Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем находившихся в Еленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", — написал Ермак.

Меньше чем за две недели Россия и Украина, по сообщению российской стороны, провели четыре обмена военнопленными — 23, 24 и 26 ноября, а также 1 декабря. За это время в Россию из плена, по заявлению Минобороны РФ, вернулись 144 военных. По данным украинской стороны, в Украину вернулись 148 человек.

Всего с начала войны, согласно заявлениям российской стороны, в ходе 13 обменов пленными в Россию вернулись 708 человек.

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