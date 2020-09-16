Россия изменила правила въезда в страну

Правительство РФ упростило порядок въезда в страну для иностранных граждан, сообщает РИА "Новости".

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Согласно новым правилам, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке. Таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил премьер-министр Росссии Михаил Мишустин.

Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.