Россия начала военную операцию в Украине. Под ударом объекты по всей территории страны

Ранним утром 24 февраля российские войска атаковали объекты на всей территории Украины. Сообщения о ракетных обстрелах приходят из Киева, Харькова, Одессы и других городов страны. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

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"Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", — заявил в своем экстренном обращении Зеленский.

Президент России Владимир Путин в своем обращении ранее объявил, что эта "специальная военная операция" направлена на защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он призвал украинскую армию сложить оружие и пригрозил "сокрушительными ответом" тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию.

"Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому

развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду

услышан", — подчеркнул Путин.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. "Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — отметил Байден.

Министерство обороны России заявило об атаке "высокоточными средствами поражения" на военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиацию Украины. Украина закрыла свое воздушное пространство. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик начали наступление на позиции украинских войск.

Точной информации о жертвах и разрушениях пока нет.