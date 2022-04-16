Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Николаеву и ряду других городов

В Киеве в результате обстрела один человек погиб, несколько получили ранения, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

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16 апреля во время утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализирован, заявил в эфире телемарафона Виталий Кличко. Мэр Киева вновь призвал киевлян пока не возвращаться в столицу из мест эвакуации.

"Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на советы военных, у которых больше информации", — сказал Виталий Кличко.

В Минобороны России утверждают, что высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода, который расположен в Дарницком районе Киева. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за ночь российские войска нанесли ракетные удары по 16 объектам армии Украины, в том числе в районе Одессы, Полтавы и Николаева. На юго-востоке Полтавы ликвидирована центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи армии Украины, там же уничтожена база хранения зенитного ракетного вооружения.

Утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, подразделения зенитных ракетных войск Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. При этом, истребители российской армии вылетали с аэродрома Барановичи в Брестском районе Беларуси. Ранее Козицкий сообщал, что во время воздушной тревоги, которая длилась в регионе с 6 до 7 утра, работали силы противовоздушной обороны.

По городу Александрия в Кировоградской области Украины нанесен ракетный удар, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" городской глава Сергей Кузьменко. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен по инфраструктуре аэропорта 15 апреля в 22:26 вечера.

В Минобороны РФ также заявили об уничтожении цеха ремонта военной техники в Николаеве (что, возможно, соответствует сообщению об утренней бомбардировке города), центральной базы хранения радиолокационных средств разведки и средств связи и базы хранения зенитно-ракетного вооружения возле Полтавы.

Об ударе по Полтавской области сообищил глава областной администрации Дмитрий Лунин. По его информации, "прилетело" поздно вечером, в результате один человек погиб, один ранен, но без госпитализации. "Возможно, искали "боевых" гусей или коров. А убили человека — местного сторожа", — написал Лунин.

В результате боевых действий город Николаев остался без центрального водоснабжения. Как пишет местный портал "Новости N", город с довоенным населением более 400 000 человек, остался без воды с 12 апреля, и теперь огромное число людей "устремилось к рекам и источникам с ведрами и бутылками".

За сутки ГСЧС Украины обезвредили более 1600 взрывоопасных предметов, включая две авиационные бомбы. Всего с начала вторжения РФ в Украине обезвредили 65 212 взрывоопасных предметов, в том числе 1 937 авиационных бомб, пишет ведомство в своем Телеграм-канале.

По данным Минобороны Украины, самые активные действия российских военных фиксируются на Слободжанском и Донецком направлениях. На Северодонецком направлении российские военные усилили интенсивность "огневого влияния с целью нанесения потерь, истощения украинских войск и возможной подготовки к наступательным действиям"; обстреливаются позиции подразделений украинских войск на Попаснянском направлении;

Сохраняется повышенный уровень применения российскими силами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.