Россия нанесла удар по Киеву и другим украинским городам. Пострадали жилые дома

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по центральному району украинской столицы. Поступают также сообщения о взрывах в Николаеве, Чернигове и Запорожье.

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Кличко говорит, что в Печерском районе Киева пострадали два жилых дома. "Медики и спасатели на месте попаданий. Более детальная информация позже", — написал мэр Киева.

Позже он сообщил о еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе.

Киевская городская администрация уточняет, что силы ПВО сбили над городом четыре ракеты. Данные о жертвах и пострадавших уточняются, добавили в мэрии.

В интернете опубликовано видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над Киевом после ракетного удара.

О работе сил противовоздушной обороны также сообщают Черниговская и Сумская областные администрации. Известно также о срабатывании ПВО над Винницкой, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и председатель Николаевской обладминистрации Виталий Ким ранее сообщали о запуске ракет с территории России.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что 15-16 ноября Россия может повторить массированные ракетные удары по Украине. В эти дни на острове Бали в Индонезии проходит саммит "Большой двадцатки", на котором в понедельник по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите также принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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