Россия обстреливает Украину в канун Нового года, есть пострадавшие

В канун Нового года Россия выпустила несколько серий ракет по украинским городам. В Киеве в результате обстрелов погиб один человек, и еще 20 пострадали, 14 из них госпитализированы, рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Также повреждены здания двух школ и детский сад в Соломенском районе украинской столицы.

В городе Хмельницкий из-за обстрелов пострадали семь человек, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали четыре человека, один находится в реанимации, заявил глава областной администрации Александр Старух.

По данным ВСУ, Россия запустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты.