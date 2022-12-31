Россия обстреливает Украину в канун Нового года, есть пострадавшие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В канун Нового года Россия выпустила несколько серий ракет по украинским городам. В Киеве в результате обстрелов погиб один человек, и еще 20 пострадали, 14 из них госпитализированы, рассказал мэр города Виталий Кличко.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также повреждены здания двух школ и детский сад в Соломенском районе украинской столицы.

В городе Хмельницкий из-за обстрелов пострадали семь человек, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали четыре человека, один находится в реанимации, заявил глава областной администрации Александр Старух.

По данным ВСУ, Россия запустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (43) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае