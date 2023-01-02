Россия обстреляла Киев в новогоднюю ночь дронами-камикадзе. По данным ВСУ, все они сбиты

В ночь на 1 января российские военные нанесли удар по Киеву и другим городам Украины с использованием иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", сообщают украинские власти. По данным Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь над страной было уничтожено 45 беспилотников.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона рассказал, что сбиты были все беспилотники, запущенные из России.

"Это очень серьезный результат. Видим, что небо было под надежной защитой", — сказал он.

"NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало. Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", — добавил Игнат.

Украинские власти сообщили, что 50 человек получили ранения, двое погибли.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале, что целью российских дронов были объекты энергетической инфраструктуры.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы", — пишет Кулеба.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке "С Новым Годом".

"Ночью особенно хорошо видно ювелирную работу богов ПВО, и особенно из квартиры с панорамным видом. Теперь я знаю, что если дикая вспышка в небе — все ок, а если вспышка и вниз сыпятся искры — может быть беда, — описала ночную атаку на Киев местная жительница Виктория Волонтырец. — Ярких вспышек было много, искры — только один раз. Из кровати я ночью подскочила, потому что было очень громко и очень "ярко".

Между тем, власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщают об обстрелах со стороны украинской армии. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, по их информации, в новогоднюю ночь подверглись, в частности, прифронтовые Донецк и Макеевка. Пользователи соцсетей на оккупированных территориях вывешивают видео со звуками и вспышками взрывов.

Обстрел Украины 31 декабря

Удар дронами иранского производства был нанесен по Киеву всего через несколько часов после массированной ракетной атаки по украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в последний день года была повреждена гражданская инфраструктура, пострадали 20 жителей, один человек погиб. Госпитализированы 14 человек, в том числе журналист из Японии, который жил в одной из гостиниц в центре города. В результате попадания ракеты гостиница частично разрушена.

В Киевской городской администрации сообщают, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей на подлете к городу. Однако обломки ракет упали в четырех районах Киева, в том числе центральных. Повреждены здания двух школ и детский сад в Соломенском районе украинской столицы.

Обломки ракеты упали на стадион "Темп" в Святошинском районе. Также взрывной волной выбило окна в одной из главных концертных площадок Киева — "Дворце "Украина", где в новогодние дни обычно проходят спектакли для детей.

В городе Хмельницкий из-за обстрелов пострадали семь человек, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали четыре человека, один находится в реанимации, заявил глава областной администрации Александр Старух.

По данным ВСУ, Россия запустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты.