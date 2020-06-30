Россия обвинила США в подготовке к возможному возобновлению ядерных испытаний

МИД РФ заявил о серьезном ухудшении ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обвинил США в подготовке к возможному возобновлению этих испытаний, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому — отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", — говорится в заявлении МИД РФ в связи с 20-летием со дня ратификации Россией договора.
В заявлении подчеркивается , что "наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний".
Отмечается, что "режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьезнейшими вызовами". "Необходимо сделать все возможное для преодоления негативных тенденций. Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и "дать зеленый свет" превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент", — подчеркивается в заявлении.