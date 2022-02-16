Россия объявила о прекращении военных учений в Крыму

Эшелон с военной техникой проехал по Крымскому мосту, следуя в пункты постоянной дислокации, сообщило Минобороны РФ. Учения завершились стрельбами реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град".

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Войска Южного военного округа (ЮВО) России покинули аннексированный у Украины Крым после проведения там учений. Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО проехал по пути с полуострова по Крымскому мосту, следуя в пункты постоянной дислокации, сообщила в среду, 16 февраля, пресс-служба министерства обороны России.

"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки", — говорится в документе. Днем ранее Минобороны сообщило, что военные и бронетехника, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются в места постоянной дислокации в Дагестане и Северной Осетии.

Российское военное ведомство обнародовало видео, на котором видно, как техника возвращается в Россию из Крыма после учений.

В завершении учений расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" провели боевые стрельбы на полигоне Опук в 40 километрах от Керчи. Минобороны обнародовало видео этих стрельб.

Наращивание войск РФ у границы с Украиной

Запад обвинил Россию в стягивании более 100 тысяч солдат к границам с Украиной и переброске войск в Белоруссию, что, по его мнению, позволяет России атаковать Украину с юга, востока и севера. В Кремле опровергают наличие у него агрессивных планов в отношении Украины и называют передвижение войск по российской территории внутренним делом.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщала, что по состоянию на вечер 13 февраля в Черном море находилась группировка из 11 больших десантных кораблей. Кроме того, в Черном и Средиземном морях находились три крейсерские ударные группы во главе с тремя ракетными крейсерами проекта 1164 "Атлант".

Основатель CIT Руслан Левиев 6 февраля заявил телеканалу "Дождь", что на полигоне Опук в Крыму были замечены "кадыровцы" — полк "Север", который дислоцирован в Грозном и входит в структуру Росгвардии. О возвращении этого подразделения в Грозный пока не сообщалось.