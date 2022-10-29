Россия приостановила действие "зерновой сделки" на неопределенный срок
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Действие "зерновой сделки" приостановлено на неопределенный срок, поскольку российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в инициативе, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вслед за российским Минобороны МИД повторило, что "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты", атаковали корабли и инфраструктуру в аннексированном Севастополе.

В Минобороны Британии ранее назвали это обвинение "ложью эпического масштаба", направленной на отвлечение внимания от "катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai