Россия приостановила действие "зерновой сделки" на неопределенный срок

Действие "зерновой сделки" приостановлено на неопределенный срок, поскольку российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в инициативе, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

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Вслед за российским Минобороны МИД повторило, что "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты", атаковали корабли и инфраструктуру в аннексированном Севастополе.

В Минобороны Британии ранее назвали это обвинение "ложью эпического масштаба", направленной на отвлечение внимания от "катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину".