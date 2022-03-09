Россия признала нахождение солдат-срочников в Украине

Министерство обороны России впервые сообщило о взятии в плен российских солдат срочной службы в Украине. О том, что российские срочники принимают участие в боевых действиях в Украине, стало известно из очередного доклада представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

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"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", — заявил Конашенков.

Генерал не уточнил, каким образом срочники были "выведены".

До сих пор Москва категорически отрицала нахождение срочников в Украине. Минобороны заявляло, что в боевых действиях принимают участие только офицеры и солдаты-контрактники.

В заявлении Конашенкова сказано, что в плен попали "ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы", которые находились в "одном из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения". Таким образом, российские военные утверждают, что захваченные не принимали непосредственного участие в боях.

Генерал также сказал, что "предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих".

О том, что на войне оказались срочники, ранее заявляла украинская сторона.

Президент России Владимир Путин отрицал участие срочников в войне. "В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся", — говорил он на встрече с женщинами 5 марта.

Конашенков не уточнил, где именно попали в плен срочники, и другие детали.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после заявления министерства сообщил, что Путин поручил направить в военную прокуратуру материалы проверки того, как срочники оказались в Украине.

Неделю назад, 2 марта, Москва впервые сообщила о потерях среди российских военнослужащих в Украине вторжения, начавшегося 24 февраля. Минобороны признало гибель 498 военных.

С тех пор данные о погибших российское военное ведомство не публиковало. Украинские власти утверждают, что жертв среди российских военных гораздо больше.

Конашенков ранее говорил, что в боевых действиях в Украине не участвуют срочники и курсанты, а также назвал информацию о потерях России "целенаправленной дезинформацией".