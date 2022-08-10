"Россия. Пытки". "Русская служба Би-би-си" выпустила документальный фильм о насилии в российских тюрьмах
Foto: TASS/Scanpix/LETA
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То, о чем десятилетиями говорили российские заключенные, теперь подтверждено документально. Осенью прошлого года видеоархив истязаний, вынесенный из саратовской тюремной больницы одним из бывших заключенных, всколыхнул всю Россию. Но избиения и изнасилования практикуются во многих российских тюрьмах. Зачем и как? И повлияла ли огласка на расследование этого и других массовых пыточных историй?

Осторожно: в фильме демонстрируются сцены сексуального и физического насилия, которые могут шокировать зрителей.


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