Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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Путин заявил, что договорился об этом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам президента России, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать несколько белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды

Путин сказал, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном".

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Сообщение дополняется.