Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил Путин
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Путин заявил, что договорился об этом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам президента России, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать несколько белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды

Путин сказал, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном".

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Сообщение дополняется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения (23) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Venipak – стабильное рабочее место!
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Покупки в интернете как в обычном магазине