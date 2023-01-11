Россия сменила главнокомандующего военного вторжения в Украину

Новым командующим российским вторжением в Украину стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Сергея Суровикина перевели в его заместители, сообщает "Медуза".

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Новым командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", — заявили в российском оборонном ведомстве, пишет русская версия DW.

Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, назначен заместителем Герасимова. Также его заместителями стали главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.