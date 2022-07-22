Российская и украинская делегации при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов.

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После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море — захвачены Россией.

ООН рассматривает это как большую дипломатическую победу в разгар жестокой войны, которая длится уже пять месяцев. Там считают возобновление экспорта жизненно важным как для Украины, так и для всего мира, поскольку остановка вывоза зерна ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си генсек ООН Антониу Гуттереш признался, что нынешнее соглашение, возможно, — самое важное, что он сделал на своем посту за все время.

Представители ООН заявили, что надеются на скорейшее воплощение договоренности в жизнь. В субботу в Стамбуле начнут создавать координационный центр, который будет обеспечивать безопасность и соблюдение условий всеми сторонами.

По оценкам представителей ООН, участвовавших в подписании, налаживание схемы транспортировки, вероятно, займет несколько недель.

По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна.

Вывозить зерно придется через заминированные воды вокруг черноморских портов, что, по сути, означает перемирие на воде.

После предварительной встречи на прошлой неделе представители Украины заявили, что стороны "в двух шагах" от подписания соглашения. Однако у украинской стороны накануне пятничной встречи возникли серьезные опасения по поводу готовности России прекратить огонь.

"Мы вообще не доверяем русским. Давайте подождем окончательного решения, чтобы убедиться, что со стороны россиян нет никаких возражений и изменений в последнюю минуту. Скрещиваю пальцы в надежде, что соглашение будет подписано, и Россия будет его соблюдать", — заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью Би-би-си накануне сегодняшней встречи.

В свою очередь помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет.

По его словам, Украина подпишет договор с Турцией и ООН. Россия, со своей стороны, также подпишет зеркальные соглашения.

Кроме этого Подоляк заявил, что Украина не согласится на сопровождение и присутствие российских кораблей в украинских портах при перевозках. Проверки кораблей будут осуществляться в водах Турции "общими группами в случае возникновения такой потребности".

Почему это соглашение так важно

Украинское зерно занимало до войны около 10% в объеме мирового экспорта, и в ООН предостерегали, что его полное исчезновение из цепочек международной торговли может привести к голоду в разных странах.

Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов.

Между тем резкое сокращение экспорта украинского (и отчасти российского) зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия также заинтересована в разблокировке экспорта зерна, поскольку хочет показать странам Африки и Азии, что заботится о них.

Кроме того, разрешение зернового кризиса поможет снизить мировые цены на муку, которые с момента российского вторжения повысились на 2%.