Россия усилила контроль на белорусской границе. Говорят, из-за пандемии

Белорусские СМИ сообщили о пробках, возникших в пятницу на границе с Россией из-за усиленных проверок документов. Контроль был ужесточен на фоне скандала с предполагаемыми бойцами "ЧВК Вагнера". Такие меры связаны с борьбой с коронавирусом, а не задержанием россиян под Минском, уверяет российская сторона.

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Сообщения о пробках на границе появились в первой половине дня, а вечером белорусское посольство в Москве сообщило, что Россия действительно усилила контроль на белорусской границе.

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении посольства.

"Это было сделано в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечение границы", - пояснили в посольстве.

Правительство России разрешило россиянам и иностранцам пересекать границы, закрытые из-за пандемии коронавируса, еще 8 июня. Уважительной причиной для поедки считаются учеба, работа, лечение и уход за близкими родственниками. При этом СМИ сообщали, что многие граждане России обходят запрет на регулярные авиарейсы из страны, летая из Минска.

На этой неделе отношения между Москвой и Минском омрачил скандал с задержанием 33 россиян, которых белорусский КГБ назвал бойцами российской частной военной компании "ЧВК Вагнера". По версии белорусских властей, они прибыли в страну, чтобы попытаться дестабилизировать политическую ситуацию в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 9 сентября. Возбуждено уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам.

Российский посол Дмитрий Мезенцев накануне заявил, что задержанные россияне следовали транзитом в Стамбул, а в санатории под Минском остановились из-за того, что опоздали на самолет. Дипломат назвал их сотрудниками частного охранного предприятия, которые следовали в третью страну, чтобы заниматься охраной энергетических объектов. Название страны он не уточнил.

Представитель Кремля Дмитрий Песков утром в пятницу повторил версию о том, что у задержанных "были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия". Песков воздержался от резкой критики в адрес Минска, однако заметил, что безосновательное задержание не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами.

В свою очередь белорусские СМИ утром в пятницу сообщили, что Россия ужесточила проверки на границе на трассе Москва - Минск (М-1), что привело к образованию длинных пробок.

"Раньше проблем с пересечением границы между нашими странами не было, все происходило очень быстро - проверка документов, иногда погранцы просили нас не выходя из кабины показать паспорт. А сегодня утром ситуация почему-то изменилась", - рассказал изданию tut.by один из водителей-дальнобойщиков.

Проверка документов проходит прямо на трассе. "Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят", - сообщил дальнобойщик.

Из заявления белорусского посольства следует, что российская сторона просит не связывать усиление контроля на границе с задержанием предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера". О том, что по меньшей мере часть задержанных причастна к этой ЧВК, ранее сообщали СМИ. Офис генерального прокурора Украины в пятницу сообщил, что уведомил Минск о намерении добиваться экстрадиции задержанных на территории Белоруссии участников боевых действий в Донбассе.

"По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и выправления ситуации", - сказано в заявлении посольства.

Белорусский МИД ранее сообщил, что направил ноту Москве с просьбой "прояснить ситуацию" и уточнить, "действительно ли изменен порядок пересечения границы".

Портал telegraf.by сообщал со ссылкой на очевидца, что пробка на трассе М-1 у границы достигала 10 километров.

"Если раньше белорусы тратили на сам переход десять секунд (показал паспорт и пошел/поехал дальше), то сегодня это заняло два часа", - написал в "Фейсбуке" минский политолог Юрий Воскресенский.