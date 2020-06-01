Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в этом году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран - членов НАТО", - сказал он на брифинге в понедельник. Рудской добавил, что вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

"В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе", - сообщил Рудской.

НАТО повышает активность у границ России

Действия США вблизи российских границ угрожают сложившейся в Европе системе безопасности, заявил Рудской. Он отметил значительное повышение военной активности НАТО на фоне возможного выхода американцев из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Рудской заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, США и страны НАТО повышают активность у границ России. По его словам, наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу.

"В учениях американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе - привлечь пять многонациональных объединений", - сказал генерал-полковник.

Рудской считает, что "направленность учений носит явный антироссийский характер", так как практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах вблизи российских границ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории РФ. "Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер", - сказал начальник ГОУ Генштаба.

Он отметил, что при подготовке к "Защитнику Европы - 2020" "предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств".

США также резко увеличили число полетов стратегической авиации вблизи российских границ Рудской сообщил, что в апреле был зафиксирован один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае их было уже пять. Американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров. Дежурные истребители поднимались в воздух семь раз, в готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства.

По словам начальника ГОУ Генштаба, помимо повышения активности авиации НАТО вблизи российских границ, продолжается работа по наращиванию инфраструктуры противоракетной обороны (ПРО) в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии.

Рудской отметил необходимость снизить уровень конфронтации между государствами на фоне распространения в мире коронавируса.