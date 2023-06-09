Россия в июле начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российское ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после того, как будут готовы необходимые сооружения — то есть в июле. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи.

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"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", — цитирует Путина "Медуза".

О том, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие, Путин объявил еще в марте. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали соответствующие документы, а Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

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