"Россия — ваш банкир". Макрон и Ле Пен поспорили о Путине и Украине на теледебатах перед выборами

Президент Франции Эммануэль Макрон и претендующая на этот пост лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен провели первые и последние телевизионные дебаты за четыре дня до второго тура выборов. Одной из основных тем в споре двух политиков стали отношения с Россией и ее нападение на Украину.

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Нынешние дебаты считаются крайне важными из-за большого числа избирателей, пока не определившихся с выбором. Хотя Макрон достаточно уверенно лидирует в опросах, опережая Ле Пен более чем на 10 процентных пунктов, судьба президентства далеко не определена, поскольку более 10% французов пока не решили, за кого голосовать.

Последний раз Макрон и Ле Пен встречались на теледебатах пять лет назад, в 2017 году. Из них нынешний президент вышел очевидным победителем: большинство зрителей сочли, что Ле Пен выглядела неподготовленной и вела себя слишком эмоционально. В этот раз глава "Национального объединения" избежала той же ошибки: она говорила более сдержано и содержательно. Тем не менее, во время дискуссии ей не удалось сбить Макрона с толку, а действующий президент избрал намного более агрессивную линию поведения.

Спор о России

Война России против Украины стала важнейшей темой дебатов Макрона и Ле Пен. Оба политика при этом имеют долгую историю взаимоотношений с Кремлем.

Незадолго до начала российского вторжения Макрон был одним из немногих западных политиков, посетивших Москву с визитом.

После 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину, Макрон резко осудил действия России и поддержал жесткие ответные действия Запада, в том числе поставки Киеву оружия и экономические санкции.

В то же время он продолжил вести с президентом Владимиром Путиным многочасовые телефонные переговоры. На них, согласно французским источникам, российский лидер долго рассказывал ему о своем видении истории возникновения России и Украины.

Ле Пен долгое время считалась одним из главных европейских союзников Путина. Перед выборами 2017 года она говорила, что не верит в незаконность аннексии Россией Крыма, утверждая, что "был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России".

В интервью Би-би-си в ноябре 2016 года она назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, ее идентичность".

Во время нынешних дебатов Макрон раскритиковал Ле Пен за такую позицию — и вспомнил о кредите в 9 млн евро, который ее партия в 2014 году получила в "Первом чешско-российском банке", который, по словам Макрона, близок к властям России. "Вы зависите от российских властей и вы зависите от Путина", — сказал ей Макрон. "Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром", — добавил он. "Этой зависимостью можно объяснить многие ваши действия", — утверждал Макрон.

Президент Франции также вспомнил высказывания Ле Пен о Крыме и поинтересовался, на каких основаниях она сочла его частью России. "По международным законам мы не часто признаем территории, которые были аннексированы силой", — сказал Макрон.

В ответ Ле Пен заявила, что считает себя "совершенно и во всех отношениях свободной женщиной", и заявила, что о ее займе было широко известно. Она объяснила свое решение обратиться к "Первому чешско-российскому банку" так: "Это произошло, потому что ни один французский банк не хотел мне давать кредит".

Ле Пен также сказала, что была вынуждена брать заем точно так же, как миллионы французов, пытающихся выжить в непростых экономических условиях. Макрон возразил, что французы, в отличие от нее, к России за деньгами не обращаются.

При этом лидер "Национального объединения" осудила действия России против Украины. "Агрессия, жертвой которой стала Украина, недопустима", — сказала Ле Пен — и выступила за помощь Киеву и за то, чтобы Запад принял украинских беженцев. При этом, впрочем, предупредив, что поставки Украине оружия могут втянуть Францию в боевые действия.

На прошлой неделе Ле Пен заявила, что после украинской войны НАТО и Россия смогут снова установить более тесные отношения, что вызвало немало критики во французском обществе.

О чем еще спорили Макрон и Ле Пен

Значительная часть дебатов Макрона и Ле Пен, которые продолжались 2 часа и 45 минут, была посвящена резкому росту цен, в том числе на энергоносители. Глава "Национального объединения" пообещала снизить налог на добавленную стоимость на энергию, снизить другие налоги и полностью отменить подоходный налог для людей в возрасте до 30 лет. Макрон возразил, что его решение установить ограничения на цены "вдвое эффективнее снижения налогов".

В последние годы Ле Пен отказалась от своего намерения полностью вывести Францию из Европейского союза, теперь она выступает за реформу ЕС. Макрон ответил, что идея его оппонентки о "Европе разных наций" будет означать конец ЕС. "Вы пытаетесь продать людям ложь", — заявил президент Франции.

Еще один предмет резких разногласий между Макроном и Ле Пен — миграция и отношение к исламу.

Лидер антииммигрантского "Национального объединения" пообещала провести референдум о том, кто может оставаться во Франции, а кому ее следует покинуть. Она осудила "анархическую и массовую иммиграцию", которая, по ее словам, лишила французов ощущения безопасности.

Кроме того, Ле Пен снова призвала ввести запрет на ношение мусульманских женских платков, утверждая, что женщин нужно освободить от "исламского давления".

В ответ Макрон призвал не путать ислам с исламизмом и заявил, что такая политика противоречит французским ценностям и приведет к гражданской войне. "Вам придется отправить полицию, чтобы она вылавливала на улицах девушек в головных платках и мальчиков [евреев] с кипами на голове", сказал президент Франции.

Макрон и Ле Пен также спорили о пенсионном возрасте: действующий президент предлагает повысить его с 62 до 65 лет, глава "Национального объединения" выступает против;

Они разошлись в оценках климатических изменений в мире. Макрон обвинил Ле Пен в том, что она не верит в глобальное потепление. Та заявила, что Макрон является "климатическим лицемером", который поддерживает доставку товаров во Францию за тысячи километров, а не местное производство. При этом оба политика согласились с необходимостью строить больше атомных электростанций.

Что показали опросы

Телевизионные дебаты традиционно считаются важным фактором на французских президентских выборах. Во время первого тура Макрон получил 27,85% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 23,15%. Судя по опросам, теперь преимущество Макрона немного укрепилось: по разным прогнозам, действующий президент может победить, получив от 53% до 57% голосов.

После дебатов в среду вечером экспресс-опрос, проведенный компанией Elabe для телекомпании BFM TV, показал, что 59% зрителей сочли аргументы Макрона более убедительными; 39% больше убедили высказывания Ле Пен.