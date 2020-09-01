Россия выразила протест из-за учений ВС США в Эстонии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Посольство РФ в Вашингтоне выразило протест в связи с проведением учений ВС США на территории Эстонии. Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства.

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«Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Учения проходят примерно в 110 км от границы с Россией, они будут проходить с 1 по 10 сентября.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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