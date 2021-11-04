Россия выслала нидерландского журналиста из страны из-за двух штрафов
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Российские власти аннулировали вид на жительство корреспонденту нидерландской газеты de Volkskrant Тому Веннинку и запретили ему въезд в страну до 2025 года. Как сообщило издание в среду, 3 ноября, журналист уже вернулся в Нидерланды.

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Веннинк работал в Москве с 2015 года и нынешней осенью пытался в очередной раз продлить аккредитацию в РФ, однако столкнулся со сложностями. МВД РФ отозвало вид на жительство журналисту в связи с двумя старыми административными правонарушениями. В 2019 году он не сообщил о переезде на другую квартиру в Москве, а в 2020-м был оштрафован за посещение Чукотки без разрешения местных властей.

В МИД Нидерландов, по данным de Volkskrant, назвали неприемлемой ситуацию, в которой "журналист вынужден покинуть страну против своей воли". Ведомство безуспешно пыталось решить проблему по дипломатическим каналам.

В августе нынешнего года из России была выслана корреспондентка британской медиакомпании ВВС Сара Рейнсфорд. ФСБ объявила ее "угрозой национальной безопасности" и бессрочно запретила въезжать в страну.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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