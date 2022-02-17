Россия выслала заместителя посла США

По сообщениям СМИ, из России выслан заместитель посла США Барт Горман. Причины решения не уточняются. В американском посольстве пообещали ответить на этот шаг.

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Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России. Об этом сообщили российские информагентства РИА "Новости" и "Интерфакс" в четверг, 17 февраля, со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Ребхольца.

"Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - заявил Ребхольц.

Причины решения не уточняются. В американском посольстве заверили, что этот "эскалационный шаг" не останется без ответа, отметив, что у Гормана была действующая виза и он пробыл в стране менее трех лет.

Госдепартамент США подтвердил высылку дипломата агентствам AP, AFP и Reuters, назвав действия России ничем не спровоцированными.