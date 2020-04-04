Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Россия заключила с КНР контракт на поставку медицинских защитных средств, сообщил первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб на брифинге в субботу, передает Интерфакс.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

По его словам, контракт с Китаем подразумевает поставку 1,05 млн защитных костюмов и 80 млн медицинских масок.

Как сообщалось, в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса в 32 регионах и девять смертей. В Москве за сутки скончались семь пациентов, уточняется на сайте департамента здравоохранения Москвы. К четырем умершим, о которых стало известно в пятницу вечером, прибавились еще три человека в возрасте от 53 до 80 лет, говорится в сообщении. "Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний -хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония", — отметили в депздраве.

Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек — от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей, сообщили в оперштабе.