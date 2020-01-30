Россия закрыла границу на Дальнем Востоке из-за китайского коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для борьбы с распространением китайского коронавируса, сообщают российские информагентства.

На заседании правительства Мишустин заявил, что распоряжение уже подписано и начинает исполняться. Он пообещал в течение дня дать более детальную информацию о закрытии границы и других мерах по борьбе с инфекцией.

В свою очередь министерство иностранных дел порекомендовало россиянам воздержаться от любых поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью. Кроме того, гражданам самого Китая временно перестанут давать электронные визы, необходимые для въезда в Россию.

Китай сообщил в ВОЗ о появлении неизвестного вируса 31 декабря. Вспышка инфекции произошла в городе Ухань с населением 11 миллионов человек. Впоследствии выяснилось, что возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV.

Весь город Ухань был закрыт на карантин, однако вирус начал распространяться по Китаю. По последним данным, всего в Китае он диагностирован примерно у 7 тысяч человек, из которых 170 умерли. Случаи заболевания выявлены и во многих других странах - но смертельных исходов там не было.

В России случаев заболевания новым коронавирусом пока выявлено не было.