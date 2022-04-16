Россия закрыла въезд в страну британскому премьер-министру Джонсону
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российские власти закрыли въезд в страну для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда членов его кабинета, сообщил в субботу МИД РФ.

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Как говорится в заявлении МИД, помимо Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета.

Как сообщается в заявлении МИД России, этот шаг предпринят в ответ на беспрецедентно враждебные меры Великобритании, в том числе - санкции против высших должностных лиц России.

Как сообщается, список лиц, которым запрещен въезд в Россию, будет расширен.

Ранее Россия запретила въезд президенту США Джо Байдену и ряду американских должностных лиц.

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BBC News Русская служба:

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