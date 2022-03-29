Россия заявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова "в разы"

Одной из главных новостей российско-украинских переговоров в Стамбуле стало заявление замглавы минобороны России Александра Фомина, из которых следует, что Москва откажется от наступления на Киев и не только. Украинские переговорщики заявили, что готовы отложить вопрос о статусе Крыма на 15 лет и вывести Донбасс из-под действия международного договора о гарантиях безопасности, который должен защитить Украину от российского вторжения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Переговоры во вторник продолжались около трех часов. Затем к журналистам вышли Фомин и глава российской делегации Владимир Мединский. Переговоры прошли конструктивно, сказал Мединский. "Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта, — сказал Мединский. — Одну из позиций — по военной части — огласит заместитель министра обороны".

Министерством обороны России "принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", сообщил Фомин.



"В целях повышения взаимного доверия"

Переговоры по подготовке договора "о нейтралитете и безъядерном статусе Украины", а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, утверждает замминистра обороны России. Поэтому, по его словам, российское минобороны "в целях повышения взаимного доверия" и создания условий для дальнейших переговоров приняло такое решение.

Накануне СМИ сообщали, что переговорщики обсуждают отказа Киева от вступления в НАТО и разработки ядерного оружия, а также от размещения иностранных военных баз. Именно эти требования Москвы звучали несколько месяцев до начала вторжения в Украину 24 февраля.

Ссылаясь на свои источники, газета Financial Times утверждала, что Россия больше не требует "денацификации" Украины и готова позволить Киеву присоединиться к ЕС, если на переговорах он согласится на военный нейтралитет. В проекте соглашения о прекращении огня нет трех первоначальных основных требований России — не только "денацификации" и "демилитаризации", но и защиты русского языка, сказали собеседники издания.

Украина и ее западные союзники скептически относились к намерениям Владимира Путина, опасаясь, что он может использовать переговоры как дымовую завесу, чтобы пополнить истощенные военные силы и спланировать новое наступление, отмечала Financial Times.

Пока в Стамбуле шли переговоры, с первым после 11 марта публичным заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Из его слов тоже следовало, что российская армия может прекратить боевые действия в направлении Киева и других городов, сосредоточившись на Донбассе.

По словам Шойгу, "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", что "позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса".

Об этом же на прошлой неделе говорил первый замначальника российского генштаба Сергей Рудской. "В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, — утверждал он. — Наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса".

В Пентагоне ранее заявили, что наступление на Киев застопорилось и, по всей видимости, Москва переключает свое внимание на боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США. Последние маневры российской армии на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования, сказал он журналистам.

В последний месяц вооруженные формирования и российская армия развивала наступление в Донбассе. Были захвачены несколько городов, в жестокой осаде находится Мариуполь. Генштаб украинской армии утром во вторник заявил, что вооруженным силам Украины на луганском и донецком направлениях удалось отбить семь атак российских военных. Минобороны России это не комментировало.

В понедельник украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, заявляли, что вернули контроль над важным городом Ирпень под Киевом. По оценке британской разведки, "украинские силы продолжили локальные контратаки к северу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле". "Эти атаки имели некоторый успех и россиян оттеснили с нескольких позиций", — было сказано в сообщении. Генерал Рудской при этом в пятницу говорил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во вторник сообщил, что, по предварительным данным, в городе уже погибло не менее 350 человек.

Что сказали украинские переговорщики



Киев в свою очередь выступила предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности Украины, который будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

Пятая статья устава НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов, и все страны участвуют в отражении агрессии.

Он уточнил, что среди гарантов своей безопасности Украина видит в первую очередь страны Совета безопасности ООН, в частности Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль, передает Интерфакс-Украина.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк после первого дня переговоров в Стамбуле сказал, что договор о гарантиях безопасности должен быть вынесен на референдум, а его итоги ратифицированы украинским парламентом и парламентами стран-гарантов. Арахамия при этом отметил, что референдум может проходить только в условиях мирного времени, пишет УНИАН.

Что касается занятых вооруженными формированиями и российской армией территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, то международные гарантии безопасности временно не будут работать для этих территорий, пояснил Арахамия.

Вопрос Крыма украинская сторона предлагает сделать отдельным пунктом договора и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. "Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма", — цитирует Подоляка УНИАН.

Арахамия подчеркнул, что украинская сторона признает только международные границы Украины по состоянию на 1991 год.

В договоре должно быть прописано, что все страны-гаранты должны не только не возражать против вступления Украины в ЕС, но и поддерживать этот процесс, сказал Арахамия (Financial Times писала накануне, что Москва не возражает против возможного присоединения Украины к ЕС).

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, согласованные, как мы понимаем, с руководством Украины, — пересказал переговорные позиции Мединский. — Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласования государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в ЕС", — рассказал глава российской делегации.

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел России и Украины, заявил Мединский. Переговоры на данный момент окончены и не возобновятся в среду, сообщил представитель Турции.

Вскоре после того, как появилась новость о сокращении "военной активности" на киевском направлении, в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает корреспондент Би-би-си в Украине.



"Нынешний кошмар имеет шанс скоро закончиться"

"Сейчас сторонники властей разделятся на два лагеря, — прогнозирует политолог Аббас Галлямов. — Три четверти из них будут рады новостям из Стамбула, четверть — возмущена. Последние назовут происходящее "предательством". Обрадованное большинство тоже, конечно, не будет в восторге от достижений российской армии и отечественной дипломатии, однако радость по поводу того, что нынешний кошмар имеет шанс скоро закончиться, перевесит абстрактные "патриотические"" соображения".

"В дальнейшем у обрадованного большинства, однако, будет все чаще возникать вопрос, а стоила ли игра свеч", — пишет он в своем телеграм-канале.

"Кремль, конечно, все это понимает, но выбора у него нет. Быстро победить Украину не удалось, а превращать нынешнюю "спецоперацию" в подобие бесконечной афганской войны в его задачи точно не входит, — считает Галлямов. — Как когда-то Афганистан добил легитимность Советского Союза, точно так же и затянувшееся военное противостояние с Украиной добило бы путинский режим".