Россия заявила об атаке украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе. Что известно

Российские власти заявили, что в субботу утром Вооруженные силы Украины осуществили масштабную атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе с применением боевых беспилотников. По утверждениям минобороны России, нападение было отражено и незначительные повреждения получил один из кораблей. В интернете тем временем публикуются кадры с облаками черного дыма над Севастополем, которые местные власти объясняют "плановыми учениями".

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Утром в субботу назначенный Москвой губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развозжаев заявил, что корабли Черноморского флота РФ отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, где временно прекратили движение кораблей.

Развозжаев назвал это нападение самым масштабным с 24 февраля: по его словам в нем принимали участие девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Как передает российское агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, сильный взрыв прогремел в 4:20, "потом было слышно еще несколько хлопков".

Вскоре после этого в телеграм-каналах начали распространяться ночные и утренние видео, где виден черный дым над Севастополем и взрывы, один из них, судя по кадрам, был достаточно мощным.

Что говорит Россия

В результате атаки дронов пострадало одно судно — морской тральщик Черноморского флота получил незначительные повреждения, заявили в Минобороны России.

"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение [плавучие заграждения из бревен, тросов и других металлических конструкций для защиты входов в порт — Би-би-си] в бухте Южная", — сказали в ведомстве.

Министерство обороны России также утверждает, что подготовка нападения осуществлялась "под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".

Британия пока эти заявления не комментировала, однако ранее представители западных стран не раз подчеркивали, что украинская армия сама определяет цели для нападений, а союзники Киева только помогают ему оружием, разведданными и обучением военных за пределами Украины. Известно, что в конце августа Великобритания начала поставлять Украине подводные дроны, однако их главное назначение — разминирование береговой линии моря.

Власти Севастополя заявили, что черный дым не некоторых снимках с нападением украинских дронов не связан. "Уважаемые севастопольцы! Черный дым в районе бухты Казачья — это плановые учения на полигоне", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Севастополя.

Как комментирует Украина

Представители украинской армии данные о нападении дронов на Черноморский флот официально не подтверждают, но и не опровергают.

РБК Украина цитирует главу пресс-центра Оперативного командования украинской армии "Юг" натальи Гуменюк, которая прокомментировала события в Севастополе довольно расплывчато: "Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при такой боязни "боевых комаров" и использования против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция". Гуменюк имеет в виду недавние утверждения постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН Василия Небензи, который обвинил Украину в намерении использовать беспилотники с комарами-переносчиками инфекций.

"Поэтому когда по "комарам" бьют С-300, например, то эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что действительно виновато в создании этой ситуации", — заявила при этом Гуменюк.

Тем временем в одном из официальных телеграм-каналов украинской армии появились предположения о том, что среди поврежденных кораблей Черноморского флота "может быть и фрегат "Адмирал Макаров", который стал флагманом после потери "Москвы". "Однако информация требует дополнительной проверки", — сказано в сообщении.

Утром в официальных аккаунтах Службы безопасности Украины было опубликовано следующее сообщение: "It's BAVOVNA o'clock!" ("пришло время хлопка" — таким образом СБУ обыгрывает популярный в украинском сегменте интернета мем — "бавовна" по-украински — это "хлопок", то есть материя, а российские СМИ часто называют взрывы "хлопками"). "А это значит, что российская техника и позиции оккупантов снова будут пылать. Работаем дальше до полной победы", — далее говорится в сообщении. Однако этот пост вряд ли можно считать каким-либо признанием, что к атаке на Севастополь были действительно причастны украинские военные.

Перекрыть доступ к камерам

После появления видео взрывов в соцсетях власти Севастополя решили перекрыть доступ жителей к уличным камерам наблюдения.

"Что касается выкладывания видеосвидетельств. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", — сказал утром Развожаев.

По его словам, ограничение будет действовать, пока не отменят "средний уровень реагирования", введенный в городе недавним указом Путина о введении военного положения в некоторых регионах.

Видеопотоки с камер, доступные жителям города вместе с пакетами телевизионных приложений, будут открыты только для спецслужб, сказал Развожаев. Он также заявил, что на всех видеозаписях, выложенных в субботу частными лицами, присутствуют только взрывы беспилотников.