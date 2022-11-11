"Россиянам это не удастся". Почему украинская армия опасается, что в Херсоне ее ждет западня

Вскоре после того, как Россия объявила об отводе войск из Херсона, на мой телефон пришло текстовое сообщение. Его прислала жительница города, которая попросила не называть ее имя; она описывала впечатления от происходящего.

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"Я увидела это заявление и очень удивилась", — написала она. "Конечно, я надеюсь, что ситуация улучшится, но за эти восемь месяцев оккупации я научилась не верить ничему, что говорят россияне. Они очень много врут, обо всем".

Автор сообщения видела промосковских чеченских бойцов, которые передвигались по городу, многие из них были в штатском. Она, как и многие другие жители города, опасается, что обещание России отступить — это, возможно, ловушка, призванная заманить украинские войска в город и устроить бойню.

"Я надеюсь, что они не врут и западни для нашей украинской армии не будет", — написала она в следующем сообщении.

С тех пор сообщений от нее я больше не получал. До момента, когда российские войска заявили о своем намерении уйти из Херсона, интернет был доступен только с российскими сим-картами, работал с перебоями — и то далеко не везде. С утра четверга в Херсоне не только практически не было интернет-связи, но также, по сообщения из города, там прекратилась подача электричества и воды.

Тех, кто прожил в условиях оккупации восемь месяцев, наверное, можно простить за опасения по поводу злонамеренных планов оккупантов.

Но даже за несколько до ней до объявления Москвой о выводе войск — а слухи об этом уже активно ходили — все украинцы, с которыми я говорил, первым делом предполагали, что Россия пытается заманить их армию в ловушку.

Уверены были в этом и военные из фронтовой мобильной артиллерийской части, которая принимала участие во все еще продолжавшихся боях на равнинах между Херсоном и Николаевым, ближайшим городом под контролем Украины.

Но планы России их не так уж сильно беспокоили. Война, утверждали они, будет вестись по их правилам, а не президента Путина. Они верили в свои собственные силы — и в союз Украины с НАТО.

"Наша разведка работает лучше, чем их"

Тем не менее, их командир (с позывным Курт) не имел никаких сомнений о том, что именно затевает Россия. "Это один из способов заманить в ловушку украинские вооруженные силы и окружить наши части, — сказал он. — Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы знаем об их планах, и о том, какие войска находятся перед нами. Шаг за шагом — мы придем к победе".

Обладающие мудростью командиры всегда говорят уверенно. Но даже если у них есть сомнения, они делятся ими только со своим доверенными замами, а не с рядовыми, и уж, конечно, не с заезжими журналистами.

Но украинские военные всех рангов практически всегда полны оптимизма по поводу исхода войны, они верят в свою победу. И совершенно справедливо считают решение России оставить Херсон большой победой.

Жителям самого Херсона, переживающим тяготы оккупации, сохранять оптимизм гораздо сложнее. Нам удалось поговорить с одним из горожан, который сказал, что украинцам кажется, что и армия, и власти в Киеве бросили их на произвол судьбы. "Честно говоря, многие здесь пали духом. У людей закончились деньги, здесь нет никакой медицинской помощи. Уже полгода или даже больше нам говорят, что Херсон будет освобожден, но ничего не происходит. Поэтому жители Херсона уже вообще ничему не верят."

Наш собеседник не поверит в то, что час освобождения настал, пока сам не увидит, как по улицам едут украинские солдаты.

Но если российская ловушка все же существует, армия РФ может захлопнуть ее в момент наступления украинских войск.

Российские войска могли заложить взрывчатку под здания, оставить мины и придорожные фугасы. Как только украинцы двинутся вперед, они станут целью для российской артиллерии на левом (восточном) берегу реки.

Россия возвела двойную линию укреплений к востоку от Днепра — и, вместе с самой огромной рекой, все это представляет большую опасность для ВСУ и серьезное препятствие.

Именно поэтому украинское командование призывало к осторожности после того, как россияне заявили об отступлении из Херсона.

Офицер украинского спецназа, который ведет, как он говорит, "партизанскую войну" в Херсоне, выразил общее отношение ВСУ к жертвам. Как и другие люди, с которыми мы общались, он не хотел называть своего имени, в его случае — из-за секретного характера его деятельности. "У нас есть еще одна задача. Спасти жизни наших солдат. Сейчас у россиян есть мощные укрепления на другом берегу реки. Если идти в лобовую атаку, то это приведет к массовой гибели людей. У нашего командования другие цели".

Заявления России о выводе войск звучат достаточно серьезно: об этом по российскому телевидению говорило военное руководство страны. Президента Путина на этой встрече не было, но в конечном счете решение должен был принимать именно он.

Без сомнения, это серьезное поражение. Но для Москвы это не столько свежая рана, сколько признание того факта, что план Кремля по захвату большей части черноморского побережья Украины провалился еще несколько месяцев назад.

Что мог говорить Путину Суровикин

Россия оказалась под давлением в Херсоне, но ее оборона держалась довольно долго. Отход был медленным, и наступающие украинцы понесли серьезные потери от артиллерийского огня.

Генерал Сергей Суровикин, назначенный главнокомандующим российскими силами в Украине всего около месяца назад, возможно, отстаивал перед Путиным решение об отступлении как наименее проигрышный вариант, который позволит стабилизировать фронт и избежать еще одного поражения.

Суровикин, возможно, задал Путину вопрос, какой смысл и дальше удерживать Херсон и его окрестности, если армию РФ здесь ждет медленное, но верное поражение.

Уже несколько месяцев было очевидно, что план России использовать Херсон в качестве плацдарма для продвижения вдоль побережья к Одессе потерпел неудачу. Ведь Украина остановила натиск России в этом регионе еще весной.

С тех пор войска Путина ведут артиллерийский огонь по соседнему Николаеву из крупного сельскохозяйственного района к западу от реки Днепр, который они захватили одновременно с Херсоном.

Возможно, аргумент генерала Суровикина звучал примерно так: многие километры полей и сельскохозяйственных угодий на западном берегу Днепра, отрезанные рекой от основных российских линий снабжения, защитить очень сложно.

А отход на подготовленные позиции к востоку от Днепра создаст серьезное препятствие для нового наступления украинцев.

Если Украина забудет об осторожности и двинется вперед слишком быстро, чтобы воспользоваться отступлением России, генерал Суровикин может устроить ловушку и нанести им серьезный урон. Если бы произошло именно так, он смог бы представить этот отход как одно из правильных решений армии РФ в этой войне.

Со своей стороны, украинские генералы попытаются нанести как можно сильнее повредить россиянам в ходе их отступления; сделать все возможное, чтобы превратить отступление за Днепр в ловушку, созданную самой Россией.

Но отступление армии РФ за Днепр это совсем не конец войны. До него еще очень и очень далеко.