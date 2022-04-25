Россияне нанесли удары по двум украинским НПЗ, обстреливали шесть областей страны

В ночь на понедельник, 25 апреля, в Днепропетровской области российские войска обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину, вечером был ракетный удар по НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге, также был удар по НПЗ в Лисичанске, продолжались обстрелы в "горячих" точках. Об этом со ссылкой на данные глав областей по состоянию на 8 утра понедельника 25 апреля пишет "Украинская правда".

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Полтавская область: в воскресенье вечером 9 ракет ударили по Кременчугскому НПЗ и Кременчугской ТЭЦ. Один человек погиб, 7 пострадали. Все пожары локализованы. Почти все районы города без горячей воды.

В Днепропетровской области несколько воздушных тревог за ночь. В полночь россияне обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину, которая граничит с Херсонской областью. Попали по окрестностям. Предварительно никто не пострадал.

Харьковская область: обстрелы из артиллерии крайних жилых кварталов Харькова ночью продолжились. Информация о пострадавших еще уточняется, к утру известно об одном пострадавшем. По области на Пасху в течение дня были активные обстрелы Чугуева, Золочева и населенных пунктов районов. В течение суток по области 2 человека погибли, 11 ранены.

Луганская область: вся область – под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Донецкая область: плотные обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения. Как следствие – 5 погибших гражданских, среди которых двое детей. С ночи обстрелы продолжаются в Марьинской ТО, Торецкой, близ Авдеевки и Лимана. Утром известно о по меньшей мере одном погибшем и 4 раненых гражданских – в Лимане, в поселках Шандриголово и Среднее.

Мариуполь: без изменений. Город в блокаде. Украинские военные удерживают "Азовсталь".

Херсонская область: ситуация в области напряженная. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей. Херсонская область – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: обстрел села Шевченково, в результате которого произошел пожар частных хозяйственных построек.