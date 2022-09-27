Россиянин пытался сбежать в Эстонию на SUP-доске. Его поймали и вернули на родину

Рано утром 26 сентября пограничники задержали в Нарва-Йыэсуу гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек эстонско-российскую границу в устье реки Нарвы. В 14 часов 38-летнего мужчину выслали обратно в Россию.

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Пограничники установили, что гражданин России пересек границу на SUP-доске (на сапборде) в час ночи. Стражи границы сразу же приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителя. К операции были привлечены дополнительные патрули, патруль с собакой, приграничная территория была оцеплена.

В 4.30 утра 38-летний мужчина был задержан вблизи места перехода границы, на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу. Нарушитель был доставлен для процессуальных действий в Нарвский погранпункт, где на него был составлен протокол о нарушении, наложен штраф, после чего мужчина был выслан в Россию.

"В данном случае мы имеем дело с нарушением границы, которое было совершено в страхе перед объявленной мобилизацией", — сообщил начальник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Пургель.

По его словам, на данный момент роста миграционного давления на границе не наблюдается, но эстонские пограничники к такому развитию ситуации готовы.