Росстат уволил демографа, усомнившегося в статистике смертей от COVID-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Демограф Алексей Ракша, занимавший должность советника в Росстате, уволен из ведомства после высказанных сомнений относительно правдивости официальной статистики в России о количестве смертей от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Ракша сообщил на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 3 июля.

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Алексей Ракша, в числе прочего, участвовал в подготовке материала российского интернет-издания "Медиазона" о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от коронавирусной инфекции. В мае эксперт в интервью американской газете The New York Times (NYT) сказал, что в Москве в официальную статистику не попадают 70 процентов смертей от коронавируса. Ракша тогда пояснил, что в этих случаях причиной смерти называют не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения от нее.

МИД России потребовал от NYT опровергнуть этот материал, а Роскомнадзор заявил, что проверяет его. Между тем депутаты Госдумы пожаловались генпрокурору на несколько российских изданий, которые выпустили заметки по публикации The New York Times.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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