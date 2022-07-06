Рост цен на энергоносители в Европе: какие льготы получает население в разных странах

Канцлер ФРГ Шольц хочет бороться с инфляцией путем "согласованных действий" с профсоюзами и бизнесом. Одно из предложений — разовая выплата гражданам. А как поступают власти других стран Европы?

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Многие европейские страны столкнулись сейчас с темпами инфляции, невиданными на протяжении десятилетий. Ключевой ее фактор — рост цен на энергоносители в результате санкций Запада против России, введенных после ее вторжения в Украину.

Согласно исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel, правительства почти всех европейских стран предприняли шаги для облегчения положения своего населения, страдающего от инфляции. Однако при этом они придерживаются совершенно разных подходов.

Германия

Чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство Германии снизило налоги и пошлины на ископаемое топливо. Жители ФРГ, долгое время не имеющие работу, получат единовременное пособие в размере 200 евро, а ежемесячные детские пособия увеличат на 100 евро. Еще одно предложение властей, направленное на смягчение сложившейся ситуации, заключается в том, что партнеры по коллективным тарифным соглашениям — бизнес и профсоюзы — должны договориться лучше о разовой выплате (она в этом случае не облагается налогом), чем о повышении зарплат.

Это объясняется предотвращением так называемой инфляционной спирали, возникающей, когда потребители, которым повысили зарплату, номинально имеют все больше и больше денег для покупки того же количества товаров. И из-за этого пропадают экономические стимулы адаптировать потребление к ограниченному из-за роста цен предложению.

Греция

После того, как жителям Греции пришлось в течение последнего десятилетия почти ежегодно мириться с падением их реальной заработной платы, на этот раз власти в Афинах быстро отреагировали, чтобы смягчить потерю покупательной способности населения. По данным центра Bruegel, для этого греческое правительство подготовило пакет мер в размере 3,7% от ВВП — по отношению к объему производства он является самым дорогим среди всех государств-членов ЕС.

Уже осенью 2021 года Афины ввели ежемесячные скидки в размере до 42 евро по счетам за электроэнергию для частных лиц и предприятий. Благодаря этому власти сохранили стимул к экономии электроэнергии. Кроме того, относительно большую выгоду от данной меры получают домохозяйства с низкими доходами и малые предприятия.

Однако в начале года правительство изменило свою стратегию: компании получили снижение цены на 65 евро за мегаватт-час (МВт⋅ч), а социально незащищенные домохозяйства — на 180 евро/МВт⋅ч. Эта скидка особенно чувствительна, когда домашнее хозяйство потребляет от трех до пяти мегаватт-часов в год. По такому же принципу действует скидка и для потребителей газа. Недостаток этих мер: у домашних хозяйств в данном случае меньше стимулов для экономии энергии. Это, как правило, приводит к увеличению спроса и, в свою очередь, к росту цен.

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан незадолго до апрельских парламентских выборов ограничил цены на целый ряд потребительских товаров, при этом еще минувшей осенью он заморозил цены на топливо. Однако такие меры полностью сводят на нет экономически важный сигнал для населения: никто не ограничивает потребление данных товаров, хотя их становится все меньше.

Упущенная выгода из-за роста закупочных цен во многом является проблемой АЗС. По мнению отраслевой ассоциации, субсидирование в размере пяти евроцентов за литр топлива совершенно неадекватно, в связи с чем ожидаются закрытия и банкротства компаний. Хотя финансовой помощи от государства явно недостаточно, по данным информагентства Reuters, принятые властями Венгрии меры могут стоить бюджету страны около пяти миллиардов евро.

Великобритания

Британцы переживают самую высокую инфляцию за последние 40 лет. Удорожание электроэнергии и топлива является здесь важным фактором, несмотря на существующее в течение многих лет ограничение соответствующих цен. Однако регулирующий орган Ofgem дважды в год адаптирует установленный лимит к рыночным условиям, чтобы в отрасли оставались только надежно работающие поставщики энергии.

В апреле Ofgem поднял его на целых 54% — до 1971 фунта стерлингов (около 2300 евро). Именно эту сумму не должен превышать счет домохозяйства за год за в среднем потребляемые газ и электричество. В октябре 2021 года из этой суммы автоматически были вычтены 200 фунтов стерлингов (около 233 евро), которые должны быть погашены в течение следующих пяти лет.

И только домохозяйства с низкими доходами действительно чувствуют облегчение. Коммунальные предприятия обязаны предоставить им скидку в размере 140 фунтов стерлингов (163,5 евро), оплачиваемую из фонда, который финансируется из прибыли компаний-поставщиков. В будущем пользу из этого смогут извлечь больше людей, а размер скидки также может быть увеличен.

Эстония, Литва, Латвия

В указанном порядке три балтийские республики возглавляют, как сообщает Евростат, список стран ЕС с самыми высокими темпами инфляции. Они также входят в первую шестерку, когда речь идет о росте цен на электроэнергию. Одна из причин: помимо импорта энергоносителей из России, Таллин, Вильнюс и Рига также закупали у Москвы большие объемы электроэнергии. Поэтому отказ от импорта энергоресурсов из РФ ударил по ним вдвойне.

Как выяснили в центре Bruegel, три балтийских страны тратят заметно отличающиеся суммы (в соотношении с их ВВП) на защиту населения от инфляции. У Эстонии, где самый высокий рост цен на энергоносители, пакет помощи составил всего 0,8% ВВП. Большая часть этих денег достается малоимущим семьям. Кроме того, власти сначала вдвое сократили плату за пользование электросетями, а затем вообще отменили ее, чтобы снизить потребительские цены. В конечном счете, правительство также ограничило цены на газ и электроэнергию.

В Латвии тоже решили компенсировать (на сумму до 20 евро в месяц) экономически слабым домохозяйствам расходы за электроэнергию и снизили плату за пользование электросетями. У Литвы самый большой из трех стран Балтии и второй по величине в ЕС пакет, направленный на поддержку населения в связи с удорожанием энергоносителей. Примерно половина из выделенных властями двух миллиардов евро должна пойти литовцам в качестве прямой помощи. Посредством второй половины правительство в Вильнюсе хочет поддержать инвестиции в энергетическую независимость страны за счет развития возобновляемых источников энергии.