навальный
Foto: AP/Scanpix/LETA

Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину c призывом освободить заключенного оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает "Медуза".

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"Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов", — сообщается в письме.

Там упоминаются плохие условия, в которых оказался заключенный, запрет на посещение родственников и трудности с доступом адвокатов. При этом авторы письма признают, что Путин и так знает, в каких условиях оказался Навальный.

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