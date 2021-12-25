Рождественская разрядка. Россия отводит 10 тысяч военнослужащих от границы с Украиной
Foto: Reuters/Scanpix

Учения более 10 000 российских военнослужащих, проходившие в течение месяца возле Украины и вызвавшие на Западе опасения, что готовится вторжение, завершились. Об этом заявило Министерство обороны России.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Военные учения проводились в Южном военном округе — Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, который с точки зрения международного права является территорией Украины, но был аннексирован Россией в 2014 году.

Также учения велись в Ставропольском крае, Астраханской области, республиках Северного Кавказа, на контралируемых Россией грузинских территориях Абхазии и Южной Осетии, а также в Армении.

Минобороны России сообщило, что солдаты вернутся на свои постоянные места дислокации.

По оценкам Украины, численность российских войск у ее границ увеличилась с 93 000 в октябре до 104 000 на настоящий момент.

Увеличение численности российских войск у границы с Украиной вызвало опасения на Западе, что Москва готовит вторжение в Украину.

17 декабря Министерство иностранных дел России официально обнародовало "гарантии безопасности", которые Москва требовала от Запада, и призвало Вашингтон ускорить переговоры по этому вопросу.

Россия потребовала от НАТО обязательство не расширяться на Восток и не включать в Североатлантический альянс Украину, а также воздержаться от

любых боевых действий в Украине, в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже призвал президента России Владимира Путина использовать праздники для отвода вывода войск от границы с Украиной.

Столтенберг сообщил DPA, что у России есть шанс сделать Рождество мирным для всех, снизив напряженность.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов