РПЦ подготовила регламент по практике "изгнания бесов"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Русская православная церковь подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма (изгнания бесов), сообщил РИА "Новости" председатель комиссии по богословию, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", — объяснил он, отказавшись разглашать содержание документа до его публикации.

Осенью 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором жители Волгоградской области пытались с помощью чеснока, икон и святой воды "изгнать бесов" из своего 10-летнего сына, который якобы странно ведет себя в храме. В процессе ребенку не давали двигаться, он кричал и пытался вырваться.

После этого митрополит Иларион назвал недопустимой самодеятельность верующих в вопросах, связанных с экзорцизмом. Он отметил, что ритуал совершает специально подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Кроме того, практики экзорцизма нельзя применять к детям. Также Иларион подчеркнул, что "беснование" не надо путать с психическими расстройствами.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после случая в Вологоградской области назвал опасными и вредными попытки самочинного "изгнания бесов", особенно у детей.

Долгое время единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешила проводить обряд эксорцизма, был настоятель храма Петра и Павла — подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде архимандрит Герман (Чесноков). В августе 2020 года он скончался от коронавируса в возрасте 78 лет. Экзорцизм также практиковал лишенный сана и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря.

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