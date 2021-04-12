РПЦ подготовила регламент по практике "изгнания бесов"

Русская православная церковь подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма (изгнания бесов), сообщил РИА "Новости" председатель комиссии по богословию, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", — объяснил он, отказавшись разглашать содержание документа до его публикации.

Осенью 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором жители Волгоградской области пытались с помощью чеснока, икон и святой воды "изгнать бесов" из своего 10-летнего сына, который якобы странно ведет себя в храме. В процессе ребенку не давали двигаться, он кричал и пытался вырваться.

После этого митрополит Иларион назвал недопустимой самодеятельность верующих в вопросах, связанных с экзорцизмом. Он отметил, что ритуал совершает специально подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Кроме того, практики экзорцизма нельзя применять к детям. Также Иларион подчеркнул, что "беснование" не надо путать с психическими расстройствами.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после случая в Вологоградской области назвал опасными и вредными попытки самочинного "изгнания бесов", особенно у детей.

Долгое время единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешила проводить обряд эксорцизма, был настоятель храма Петра и Павла — подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде архимандрит Герман (Чесноков). В августе 2020 года он скончался от коронавируса в возрасте 78 лет. Экзорцизм также практиковал лишенный сана и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря.