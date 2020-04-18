РПЦ пожаловалась на "сложную ситуацию" из-за Covid-19: люди не несут деньги

Русская православная церковь находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает "РИА Новости".

Он заявил, что тяжелая экономическая ситуация в стране сказывается и на храмах, а священники и их семьи живут на средства, которые жертвуются на поддержание прихода. "Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований", — отметил Легойда.

По словам представителя РПЦ, в епархиях намерены поддерживать приходы, которые испытывают сложности. Кроме того, пишет Легойда, во многих храмах прихожане предлагают священникам перевести пожертвования на банковскую карту. "Они перечисляют [деньги], чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански", — отметил он.

В начале апреля РПЦ призвала верующих в ближайшие недели, в том числе и на Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля, молиться дома и не посещать храмы. Кроме того, патриарх Кирилл также попросил не слушать "неразумных священнослужителей", которые предлагают не соблюдать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Позднее руководству монастырей и приходов в Москве и Подмосковье по предписанию главного санитарного врача столицы рекомендовали проводить службы с 13 по 19 апреля без прихожан.В храмах смогут присутствовать лишь священнослужители, лица, чье участие нужно для проведения служб и онлайн-трансляций.

Как выяснил РБК, несмотря на пандемию коронавируса, в 43 из 85 регионов России храмы будут открыты на Пасху. В этой связи РПЦ разработала для храмов и монастырей санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, в значительной части регионов власти и епархии в качестве альтернативы намерены организовать трансляции служб в интернете и на телевидении. Как рассказывали РБК близкие к Кремлю источники, для губернаторов нет общей установки по поводу богослужений в пасхальную неделю.