Руководителей The Bell, публициста Понасенкова и журналистку "Дождя" объявили "иностранными агентами"

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", еще восемь человек, в том числе основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую, журналистку телеканала "Дождь"* Марию Борзунову и публициста Евгения Понасенкова.

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Среди тех, кто был признан иностранным агентом, также главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналист "Медиазоны"* Алла Константинова, психолог Анна Голубева, дагестанский журналист Мурад Мурадов и предположительно руководитель фракции КПРФ Госсовета Коми депутат Виктор Воробьев.

Созданное Осетинской и Малковой издание The Bell специализируется на новостях и комментариях из России с упором на эксклюзивные источники. Евгений Понасенков — историк и публицист, Мария Борзунова — корреспондент "Дождя", освещавшая события в Украине и в Беларуси.

Депутат и руководитель фракции КПРФ Госсовета Коми юрист Виктор Воробьев 28 февраля опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение против войны в Украине.

После этого лидеры остальных фракций в своем заявлении осудили Воробьева за видеообращение, а Госсовет лишил депутата права выступления на два заседания за "нарушение депутатской этики". 6 марта полиция задержала Воробьева на улице в Петербурге, суд назначил ему арест на 15 суток за "участие в одновременном массовом передвижении, повлекшем нарушение санитарных норм", его апелляция по этому делу еще не рассмотрена.

Если Минюст действительно включил депутата Воробьева в реестр СМИ-"иноагентов", это первый случай наделения таким статусом представителя власти. Однако полной уверенности, что в реестр включен именно он, нет — там указаны только фамилия, имя и отчество.

По словам Воробьева, он не получал иностранного финансирования с момента вступления в силу поправок в закон о статусе СМИ-иноагента в 2020 году. Уведомления о включении в реестр Воробьеву также не присылали. Минюст должен направить уведомления новым "иноагентам" не позднее 6 апреля.

Это первое в этом году пополнение списка СМИ-"иноагентов", если не считать внесение в реестр ООО, которые журналистов заставляет создавать закон.

30 декабря 2021 года список был расширен до 111 позиций, а год назад в нем было только 17 строчек, в том числе пять человек.

Перед новым годом в реестр "иноагентов" попали галерист Марат Гельман, писатель-сатирик Виктор Шендерович, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, а также ярославский общественник Андрей Алексеев и журналисты Иван Беляев и Елена Владыкина.

Шендерович после этого объявил об отъезде из России, связав с уголовным делом о клевете, возбужденным против него.

Год "иноагентов"

В прошлом году число СМИ-"иноагентов" резко выросло — как за счет журналистов, так и за счет СМИ. "Агентами" признали популярное издание "Медуза" и многие другие СМИ. После признания "иностранным агентом" телеканала "Дождь" летом в Москве и других городах прошли немногочисленные акции протеста. Журналисты подписывали петиции и требовали отмены закона об "иноагентах".

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые строчки. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иноагента").

3 декабря министерство внесло в него четырех журналистов — бывших или действующих сотрудников "Idel.Реалии". Тогда в реестре стало больше 100 позиции. "Idel.Реалии" — это проект татаро-башкирской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" и "Idel.Реалии" стали первыми СМИ, объявленными "иноагентами" в России (еще в декабре 2017 года).

В конце ноября в реестр "иностранных агентов" внесли главного редактора Sota Vision Олега Еланчика. 12 ноября в реестр попал ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. 8 ноября в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт".

8 октября минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц. Большинство из них — журналисты, в том числе корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров. 7 января 2022 года статус Захарова был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

Что говорили в Кремле

23 декабря корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов на ежегодной пресс-конференции спросил президента Владимира Путина, что произошло в России за последнее время, из-за чего так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и "иностранными агентами".

"Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами", — ответил Путин, имея в виду американский закон об иностранных агентах.

"Там примерно 0,034 только организаций признаны "иноагентами". Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы", — заявил он.

"У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности", — добавил Путин.

На следующий день журналисты напомнили его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, что по российскому закону за злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента физлицу грозит до двух лет тюрьмы, а руководителю — до пяти лет. "В американском законе идет речь даже о незлостных нарушениях", — парировал Песков, заверив журналистов, что Путин владеет "всеми нюансами нашего законодательства".

Одно из существенных отличий американского закона в том, что для получения статуса "иностранного агента" в США нужно получать деньги именно из бюджета другого государства, а в России стать агентом можно, получая деньги из любого иностранного источника.

9 декабря прошлого года ситуацию с "иноагентами" с Путиным обсуждали члены президентского совета по правам человека.

29 января 2022 года Путин поручил минюсту до 1 мая проанализировать законодательство об иностранных агентах. С тем, что "размытые критерии" закона нуждаются в пересмотре, Путин говорил еще в октябре, когда встречался с членами клуба "Валдай". Но с тем, что в 2021 году в "иноагенты" начали записывать "ковровым образом", он тогда категорически не согласился.