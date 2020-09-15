Рупшис: атакующий сценарий учений России и Беларуси вызывает тревогу

Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их атакующем сценарии, заявил главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.
„Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, все время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учение вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия. Поэтому некоторое беспокойство присутствует. Но сегодня могу сказать — непосредственной военной угрозы точно нет", — заявил главнокомандующий после встречи с президентом Науседой. Его интервью транслировал литовский новостной портал lrt.lt.
Министр также добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Беларуси, должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.
Рупшис подчеркнул, что Россия и Беларусь используют во время учений атакующие сценарии, а страны НАТО на учениях в Польше и в других местах применяют сценарии оборонительного характера. Так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такому случаю.
Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис заявил, что внеплановые учения в Беларуси выдыхаются, и это отражается в заявлениях самого президента Лукашенко, что продолжать учения слишком дорого, а новые учения с Россией были запланированы уже давно.
Кароблис повторил, что речи Лукашенко против НАТО — это "попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации — от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко", — а Литва намерена не поддаваться на эти провокации.